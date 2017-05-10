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Трамп объяснил, почему он уволил директора ФБР
10.05.2017 23:26 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ФБР Джеймс Коми был уволен за то, что плохо выполнял свою работу. На вопрос о причинах отставки Коми Трамп сказал: «Потому что он плохо выполнял свою работу. Очень просто. Он плохо выполнял свою работу».
Трамп сделал это заявление в среду, 10 мая, в Овальном кабинете в Белом доме в ходе неанонсированной встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. На вопрос о том, повлияла ли отставка Коми на его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Трамп ответил: «Абсолютно не повлияла».
Контакты с Кисляком
На фотографиях видно, что среди членов российской делегации на переговорах с Трампом присутствует и посол России в США Сергей Кисляк. Трамп с лучезарной улыбкой
Из-за сокрытия информации о контактах с Кисляком был вынужден уйти в отставку советник Трампа по национальной безопасности
«Восстановить доверие к ФБР»
Вице-президент США Майкл Пенс отверг предположения американских СМИ о том, что Джеймс Коми был
Одновременно Пенс выступил в защиту решения Трампа. «Президент Трамп принял правильное решение в правильное время. Он продемонстрировал убедительные лидерские качества. Важно восстановить доверие к ФБР. Пришло время открыть новую страницу и найти нового руководителя ФБР», — указал вице-президент США.
Кандидаты на пост директора ФБР
По сообщениям американских СМИ, одним из кандидатов на пост директора ФБР является бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Сам он в интервью журналу The Atlantic, однако, опроверг эту информацию.
Между тем представитель Белого дома в среду объявил, что на пост руководителя ФБР рассматриваются четыре кандидатуры. Это исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, помощник директора ФБР Пол Аббейт, а также ответственные оперативные сотрудники Майкл Джей Андерсон (Чикаго) и Адам Ли (Ричмонд).
Процесс отбора кандидатов проходит под эгидой Министерства юстиции, а собеседования с потенциальными преемниками Джеймса Коми проводят глава ведомства Джефф Сешнс и его заместитель генерал Род Розенстин.
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Вице-президент Пенс заверил, что отставка Коми никак не связана с расследованием по поводу России.
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