Трамп объяснил, почему он уволил директора ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ФБР Джеймс Коми был уволен за то, что плохо выполнял свою работу. На вопрос о причинах отставки Коми Трамп сказал: «Потому что он плохо выполнял свою работу. Очень просто. Он плохо выполнял свою работу».



Глава ФБР США Джеймс Коми. Фото: Reuters

Трамп сделал это заявление в среду, 10 мая, в Овальном кабинете в Белом доме в ходе неанонсированной встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. На вопрос о том, повлияла ли отставка Коми на его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Трамп ответил: «Абсолютно не повлияла».

Контакты с Кисляком

На фотографиях видно, что среди членов российской делегации на переговорах с Трампом присутствует и посол России в США Сергей Кисляк. Трамп с лучезарной улыбкой пожимает ему руку . Американские СМИ особо заострили внимание на этом факте на фоне идущего ныне расследования ФБР по поводу возможного вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

Из-за сокрытия информации о контактах с Кисляком был вынужден уйти в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн . Министр юстиции США Джефф Сешнс в ходе слушаний умолчал о двух встречах с послом России. Это вызвало сомнение в его беспристрастности, и Сешнсу пришлось выйти из состава комиссии, расследующей предполагаемое вмешательство России в кампанию по выборам президента США. В то же время Сешнс рекомендовал уволить Джеймса Коми, ведомство которого ведет расследование в отношении Трампа.

«Восстановить доверие к ФБР»

Вице-президент США Майкл Пенс отверг предположения американских СМИ о том, что Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР из-за расследования в отношении России. Отставка Коми не имеет ничего общего с этим расследованием, заверил он журналистов в конгрессе США.

Одновременно Пенс выступил в защиту решения Трампа. «Президент Трамп принял правильное решение в правильное время. Он продемонстрировал убедительные лидерские качества. Важно восстановить доверие к ФБР. Пришло время открыть новую страницу и найти нового руководителя ФБР», — указал вице-президент США.

Кандидаты на пост директора ФБР

По сообщениям американских СМИ, одним из кандидатов на пост директора ФБР является бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Сам он в интервью журналу The Atlantic, однако, опроверг эту информацию.

Между тем представитель Белого дома в среду объявил, что на пост руководителя ФБР рассматриваются четыре кандидатуры. Это исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, помощник директора ФБР Пол Аббейт, а также ответственные оперативные сотрудники Майкл Джей Андерсон (Чикаго) и Адам Ли (Ричмонд).

Процесс отбора кандидатов проходит под эгидой Министерства юстиции, а собеседования с потенциальными преемниками Джеймса Коми проводят глава ведомства Джефф Сешнс и его заместитель генерал Род Розенстин.