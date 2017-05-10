В суд впервые пришел очевидец убийства Немцова

В Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова в качестве свидетеля выступил Сергей Будников — водитель уборочной машины, около которой вечером 27 февраля 2015 года был убит оппозиционный политик.



На месте убийства Немцова. Фото: Артем Сизов/"Газета.Ru"

За семь месяцев, которые продолжается процесс, его участники впервые воочию увидели непосредственного очевидца преступления.

Никакие другие очевидцы убийства Немцова по тем или иным причинам в процессе участия не принимали — по крайней мере, пока.

Проживающую в Киеве подругу Немцова Анну Дурицкую несколько раз вызывали в суд, но она так и не приехала, и присяжным в итоге зачитали ее показания, данные ею сразу после убийства ночью 28 февраля 2015 года.

Известно, что на Большом Москворецком мосту в момент убийства находились несколько прохожих, но пока никто из них в суд не явился.

Оранжевый уборщик

Водитель уборочной машины Сергей Будников по стечению обстоятельств оказался одним из ключевых участников того, что произошло поздним вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Дело в том, что его большой оранжевый КамАЗ — вакуумная подметально-уборочная машина, если говорить официальным языком, — медленно проезжал вдоль тротуара моста в том месте и в тот момент, когда убийца стрелял в Немцова.

Не исключено, что убийца намеренно воспользовался удачно подвернувшимся КамАЗом как прикрытием, однако ни он, ни Будников в тот момент не могли знать, что грузовик закроет видимость единственной видеокамере, которая смогла зафиксировать сцену убийства, — метеорологической камере телеканала ТВ Центр, установленной на здании гостиницы «Балчуг».

Сергей Будников остановил машину через несколько секунд после выстрелов. К нему подбежала Анна Дурицкая, и именно Будников позвонил с ее телефона на номер 112, чтобы вызвать полицию и скорую помощь.

«Думаю, дай подойду»

В среду Будников рассказал присяжным все то, что он сумел заметить и запомнить в тот момент, — ясности в картину преступления его показания не добавили.

«Выехал на Васильевский спуск, развернулся, завел дополнительное оборудование, опустил щетки, поехал по Москворецкому мосту, — рассказал Будников. — В зеркало случайно посмотрел, вроде кто-то лежит. Думаю, дай подойду».

Свидетель несколько раз подчеркнул, что специфика работы водителя «дорожного пылесоса» такова, что ему большую часть времени приходится следить в специальное зеркало за щеткой уборщика, чтобы не наехать ею на бордюр. Поэтому смотреть по сторонам ему некогда.

Будников лишь мельком заметил, что по тротуару моста шли мужчина и женщина, причем он даже толком не разглядел, во что они были одеты.

Однако случайно бросив взгляд в зеркало заднего вида, он все-таки заметил, что мужчина упал.

«Вроде кто-то лежит. Я еще чуть-чуть проехал, остановился, вышел из машины, обошел с левой стороны. Навстречу бежала девушка, кричала: „Помогите! Помогите! Стреляли! Стреляли!“. Я говорю: „Давайте вызывать скорую“. Она была в шоковом состоянии», — сообщил суду Будников.

При себе у него телефона не оказалось, поэтому водитель набрал номер 112 с телефона Дурицкой — сама она, по его словам, это сделать была не в состоянии.

После этого Будников вернул телефон Дурицкой, сел в свою машину и продолжил чистить дороги по служебному маршруту.

Вернулся смыть кровь

Будников утверждает, что провел на месте преступления считаные секунды — полминуты, от силы минуту.

На самом деле его оранжевый КамАЗ стоял у обочины больше пяти минут, но эта ошибка в оценке времени Будниковым, похоже, показалась вполне естественной и обвинению, и защите.

Более загадочным выглядит то, что за эти пять минут Будников умудрился не заметить почти ничего: ни проходивших мимо и подходивших к телу Немцова прохожих, ни проезжающих машин.

Убийцу и ZAZ Chance, на котором тот уехал, Будников тоже не видел. Выстрелов не слышал, но это понятно: согласно материалам дела, убийца стрелял из пистолета с глушителем, да и мусороуборочная машина, по словам свидетеля, очень громкая, так как у нее одновременно работают два двигателя.

Будников заявил, что не стал подходить к телу Немцова, так как сам он не врач и никак не мог помочь в этой ситуации. Почему же он все-таки так спешно уехал, даже не дождавшись приезда полиции или скорой, осталось неясным — судья Юрий Житников снял этот вопрос защиты как не относящийся к делу.

Правда, выяснилось, что Будников спустя несколько часов оказался на месте преступления еще раз: по заданию начальства он приехал на другой машине, поливальной, чтобы смыть с тротуара следы крови.

«Никого не было»

Единственное, что заметил Будников в первые минуты после убийства, — это машину, которая на короткое время остановилась рядом с его машиной. Будников предполагает, что это был просто какой-то зевака, которого привлекла суета на тротуаре моста.

«Притормозила машина, минивэнчик, зевака какой-то. Типа „Кэдди“ [Volkswagen Caddy]. Я даже не успел дойти до дверей машины, ее уже и след простыл», — рассказал Будников.

Этот Volkswagen хорошо виден на записи камеры ТВЦ: автомобиль останавливается у мусороуборщика и минуты через две отъезжает.

Будников также категорически заявил, что был в своей машине один — подсаживать пассажиров в спецтехнику строжайше запрещено.

Адвокаты подсудимых, прокуроры и представители пострадавшей стороны несколько раз по кругу пытались вытянуть из Будникова хоть какие-то ценные детали.

— Вы видели кого-то на мосту, кроме мужчины и женщины?

— Я не видел. Я занимался конкретно своей работой.

— Как часто вы смотрели в зеркало заднего вида?

— Вы поймите: это же моя работа, я должен постоянно смотреть на щетку, чтобы не ударить о бордюр.

— Видели кого-либо, пока не поравнялись с людьми?

— Никого не было.

— Каких-либо убегающих людей, отъезжающую машину?

— Нет.

— Были ли еще какие-либо люди на мосту?

— Нет.

— Вы не видели или не было?

— Нет, не было.

— Кто-то к вам или к Дурицкой подходил?

— Нет, я не видел.

На этом допрос Сергея Будникова завершился.

Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова продолжается в отсутствие двух подсудимых — братья Губашевы в начале апреля были удалены из зала суда до конца процесса из-за неоднократных процессуальных нарушений и, как сказал судья, «неуважения к другим участникам процесса».

В преступлении обвиняются пять чеченцев: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они категорически отрицают свою вину.

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