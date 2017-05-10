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В СБУ заявили об увольнении сотрудника, замеченного возле дома Шеремета накануне убийства

11.05.2017 05:39 — Новости Мира | Tut.by  
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В Службе безопасности Украины заявили, что Игорь Устименко, которого зафиксировали камеры наружного наблюдения возле дома журналиста Павла Шеремета в ночь накануне его убийства, был уволен из СБУ в апреле 2014 года.


Скриншот из фильма

«Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до, возможно, не было бы о чем говорить», — написала глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook вечером в среду, 10 мая.

Она также напомнила, что расследованием убийства журналиста занимается Национальная полиция и посоветовала обращаться непосредственно туда за комментариями по сути дела.

Напомним, накануне редакция расследований Громадского «Слідство.Інфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм об убийстве Павла Шеремета. Среди прочего, авторам фильма удалось идентифицировать автомобиль Skoda, который зафиксировали камеры наружного наблюдения неподалеку от места жительства погибшего журналиста и того, кто на нем приехал — этим человеком является Игорь Устименко.

Мужчина подтвердил, что это он на видео с камер наблюдения у Skoda. По его словам, он занимается оказанием «частных услуг для несовершеннолетних», а у дома Шеремета был по своей работе: следил за ребенком по заказу его родителей. Он не сказал, кто был с ним в машине. Как он утверждает, следователи с ним не общались.

Журналисты со ссылкой на источник заявляют, что Игорь Устименко — сотрудник Службы безопасности Украины.

Сотрудники «Украинской правды», где работал Шеремет, рассказывают, что за журналистами и их работой следили. По их мнению, вела слежку именно СБУ.

Журналисты обратились за комментариями к должностным лицам, но это не увенчалось успехом: президент Украины Петр Порошенко и глава МВД оставили запросы на интервью по данному делу без ответа, СБУ и Генпрокуратура отказались общаться с журналистами.

 
 
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