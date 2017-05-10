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Во Львове во время движения загорелся трамвай
11.05.2017 00:50 — Новости Мира | БелТА
Возгорание трамвая во Львове 10 мая в 19-30 засняли очевидцы. Сообщается, что инцидент произошел вблизи остановки "Улица Аркаса".
По данным некоторых информагентств, задымился трамвай маршрута №3, недавно прошедший капитальный ремонт. Водитель трамвая оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию, быстро опустив пантограф и открыв все двери. После этого он приступил к тушению пожара.
Пассажиров в салоне в этот момент было немного, все они успели быстро покинуть транспортное средство. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам представители "Львовэлектротранса" Ивана Бондара, причиной возгорания стало короткое замыкание в зоне линейного контактера. Вагон доставили в депо для дальнейшего осмотра и установления причин произошедшего. Трамвай получил незначительные повреждения.
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По данным некоторых информагентств, задымился трамвай маршрута №3, недавно прошедший капитальный ремонт. Водитель трамвая оперативно отреагировал на...
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