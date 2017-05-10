Путин об отставке директора ФБР: Россия здесь при чем?

Президент России Владимир Путин прокомментировал увольнение директора ФБР Джеймса Коми указом президента США Дональда Трампа. Он ответил на ряд вопросов журналистке телеканала CBS News , находясь в Сочи на гала-матче VI Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги.

По словам российского президента, увольнение Коми никак не повлияет на двусторонние отношения между Россией и США. Также Путин, извинившись перед журналисткой, назвал ее вопрос «смешным».

к увольнению Коми ]. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией. Мы здесь при чем?» — сказал Путин. «Мы не имеем никакого отношения []. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией. Мы здесь при чем?» — сказал Путин.

«Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю», — сказал российский президент, обращаясь к журналистке.