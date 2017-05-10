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Путин об отставке директора ФБР: Россия здесь при чем?
11.05.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин прокомментировал увольнение директора ФБР Джеймса Коми указом президента США Дональда Трампа. Он ответил на ряд вопросов журналистке телеканала
По словам российского президента, увольнение Коми никак не повлияет на двусторонние отношения между Россией и США. Также Путин, извинившись перед журналисткой, назвал ее вопрос «смешным».
«Мы не имеем никакого отношения [
«Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю», — сказал российский президент, обращаясь к журналистке.
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Также Путин, извинившись перед журналисткой, назвал ее вопрос "смешным".
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