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Путин об отставке директора ФБР: Россия здесь при чем?

11.05.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин прокомментировал увольнение директора ФБР Джеймса Коми указом президента США Дональда Трампа. Он ответил на ряд вопросов журналистке телеканала CBS News, находясь в Сочи на гала-матче VI Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги.

По словам российского президента, увольнение Коми никак не повлияет на двусторонние отношения между Россией и США. Также Путин, извинившись перед журналисткой, назвал ее вопрос «смешным».

«Мы не имеем никакого отношения [к увольнению Коми]. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией. Мы здесь при чем?» — сказал Путин.
 

«Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю», — сказал российский президент, обращаясь к журналистке.

 
 
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Также Путин, извинившись перед журналисткой, назвал ее вопрос "смешным".

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