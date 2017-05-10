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Премьерская чета: супруги Мэй о туфлях и любви с первого взгляда
11.05.2017 01:03 — Новости Мира | Tut.by
Любой политик всегда ищет способы достучаться до как можно большего числа избирателей. Телевизионное шоу с большой аудиторией — один из самых верных способов обратиться к массам. Поэтому Тереза Мэй и решила прийти вместе со своим мужем Филиппом в студию популярной программы Би-би-си One Show, выходящей в эфир в прайм-тайм.
Сидя на мягком диване перед ведущим, премьер-министр выглядела несколько испуганной, но ей не стоило волноваться.
Мистер Мэй был очень осторожен и всячески старался не допустить какого-нибудь промаха — подобная осмотрительность всегда присуща и его супруге.
Большую часть интервью он сидел, повернувшись к ней, энергично кивал и частыми «м-ммм» выражал полное согласие со своей второй половиной.
По его словам, дома происходит то же самое.
На вопрос о том, сложно ли с ней договариваться, он ответил, что в любом браке всегда что-то приобретаешь и чем-то жертвуешь.
«Я могу сам решить, когда именно мне выносить мусор. Но о том, что это буду делать не я, речь не идет», — рассказал Филипп Мэй.
«Видите ли, есть работа для мальчиков и работа для девочек», — поспешила прояснить ситуацию его супруга.
«Мусор — это точно мое. Я делаю традиционно мужскую работу, и довольно большую», — добавил мистер Мэй.
Разочарованная свекровь
Но вот традиционно мужская работа премьер-министра в их семье досталась не ему.
По словам Филиппа Мэя, его жена впервые проявила интерес к посту премьера, когда еще работала в теневом кабинете, в который вошла в 1999 году.
И хотя в годы юности ему довелось выступать на съезде Консервативной партии, Тереза первой начала политическую карьеру, а он ушел в финансовую сферу.
Мистер Мэй вспомнил об одном сложном эпизоде, который довелось пережить их бездетной паре.
Много лет назад Тереза боролась за победу в своем избирательном округе, а газеты написали, что вряд ли ее изберут депутатом, потому что она совсем недавно родила ребенка.
Тереза вспоминает, что ее свекровь позвонила тогда в надежде, что сообщения в прессе подтвердятся.
«Она была так разочарована», — призналась Тереза.
В ходе шоу паре были также заданы вопросы о походах, в которые они любят ходить в свободное время; о детстве Терезы, проведенном в доме англиканского священника — ее отца, а также о том, как они познакомились.
Их познакомила в студенческом дискуссионном клубе Оксфордского университета их общая подруга Беназир Бхутто, впоследствии ставшая президентом Пакистана.
«Я подумал: какая милая девушка. Это была любовь с первого взгляда», — вспоминает Филипп о своем первом впечатлении от встречи.
«Со мной произошло то же самое», — призналась Тереза.
«Я люблю галстуки»
И хотя особых откровений о том, что касается частной жизни пары, в ходе интервью не прозучало, все же Тереза Мэй явно испытывала облегчение всякий раз, когда разговор поворачивал в сторону политики.
На вопрос, каково быть мужем премьер-министра, он ответил, что это огромная привилегия, и добавил: «Мужчину, которому важно, чтобы чай подавали ровно в шесть каждый вечер, ждало бы разочарование».
При этом Филипп галантно подчеркнул, что его жена очень хорошо готовит.
И конечно, ведущий не мог обойти тему любви Терезы Мэй к моде и особенно к обуви. Камера при этом крупным планом показала ее черные мокасины с камнями, обрамляющими каблуки.
Она подтвердила, что действительно очень любит покупать туфли, однако, по ее словам, у этой ее страсти есть и серьезная сторона. Мэй рассказала, как однажды столкнулась с молодой женщиной в лифте палаты общин.
Дамы обменялись комплиментами в отношении обуви друг друга, после чего молодая особа призналась, что интерес к политике у нее проснулся именно благодаря любви Терезы Мэй к моде.
Но мода предназначена не только для женщин, в связи с чем ведущий спросил у Филиппа, к какой детали туалета неравнодушен он.
«Я, пожалуй, люблю галстуки», — ответил супруг премьера, но выглядел при этом немного затравленно.
Программа One Show пригласила на один из последующих эфиров и лидера лейбористов Джереми Корбина, но он пока не сказал, придет ли один или вместе с женой.
Сьюзан Хульме
Парламентский корреспондент Би-би-си
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В ходе шоу паре были также заданы вопросы о походах, в которые они любят ходить в свободное время; о детстве Терезы, проведенном в доме англиканского священника - ее...
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