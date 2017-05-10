Государственный департамент США пообещал награду в десять миллионов долларов за информацию о лидере террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» Абу Мухаммаде аль-Джулани. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter в среду, 10 мая.

В сообщении указано, что под руководством аль-Джулани группировка осуществила множество террористических атак против гражданских лиц на территории Сирии. Ведомство упоминает похищение боевиками около 300 курдов в 2015 году и убийство 20 жителей друзской деревни, расположенной в провинции Идлиб. Отмечается также, что в январе 2017 года «ан-Нусра» объединилась с другими группировками, образовав «Хейят Тахрир аш-Шам».

Госдеп отмечает, что это первая награда, назначенная властями США за члена «Джабхат ан-Нусры», которая является сирийским подразделением «Аль-Каиды».

Вознаграждение за информацию о боевике объявлено в рамках программы «Награда за правосудие», запущенной в 1984 году. Отмечается, что в ее рамках американские власти выплатили более 125 миллионов долларов людям, предоставившим данные о террористах.