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Госдеп пообещал 10 млн долларов за информацию о главаре "ан-Нусры"
11.05.2017 00:46 — Новости Мира | Tut.by
Государственный департамент США пообещал награду в десять миллионов долларов за информацию о лидере террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» Абу Мухаммаде аль-Джулани. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства,
В сообщении указано, что под руководством аль-Джулани группировка осуществила множество террористических атак против гражданских лиц на территории Сирии. Ведомство упоминает похищение боевиками около 300 курдов в 2015 году и убийство 20 жителей друзской деревни, расположенной в провинции Идлиб. Отмечается также, что в январе 2017 года «ан-Нусра» объединилась с другими группировками, образовав «Хейят Тахрир аш-Шам».
Госдеп отмечает, что это первая награда, назначенная властями США за члена «Джабхат ан-Нусры», которая является сирийским подразделением «Аль-Каиды».
Вознаграждение за информацию о боевике объявлено в рамках программы «Награда за правосудие», запущенной в 1984 году. Отмечается, что в ее рамках американские власти выплатили более 125 миллионов долларов людям, предоставившим данные о террористах.
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В сообщении указано, что под руководством аль-Джулани группировка осуществила множество террористических атак против гражданских лиц на территории Сирии.
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