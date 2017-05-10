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В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли 26 человек
11.05.2017 07:35 — Новости Мира | БелТА
Фото АР
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии при обрушении стены на свадьбе погибли 26 человек, сообщают информагентства со ссылкой на местное издание.
Пострадали около 30 человек, у некоторых серьезные травмы. Пострадавшие доставлены в больницы.
Стена обрушилась во время свадебной церемонии в здании, расположенном в штате Раджастхан. Причиной инцидента стала пыльная буря. Не исключено, что под завалами еще могут оставаться люди. На месте происшествия работают спасатели.-0-
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Пострадали около 30 человек, у некоторых серьезные травмы. Пострадавшие доставлены в больницы.
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