СМИ узнали о планах США расширить запрет на провоз ноутбуков в самолетах

США могут запретить пассажирам провозить в ручной клади электронику на рейсах, которые следуют из стран Западной Европы. Ранее такие ограничения коснулись авиарейсов из Катара, ОАЭ, Турции и других ближневосточных стран.

США планируют расширить ограничения на провоз некоторых электронных гаджетов в салон самолета. На этот раз запрет может коснуться авиакомпаний, следующих из европейских стран в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ​ источники, знакомые с ситуацией.



Принятые меры могут коснуться авиакомпании United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. Шесть американских и европейских чиновников заявили, что вскоре с этим заявлением выступит Министерство внутренней безопасности США, однако они отказались рассказать, когда точно это произойдет.



Пресс-секретарь ведомства Дэйв Лапан сказал, что министр внутренней безопасности Джон Келли еще «не принял окончательного решения».



«Однако мы продолжаем оценивать угрозы текущей обстановке и обсуждаем их с представителями авиакомпании и другими заинтересованными сторонами», — пояснил Лапан.



В сообщении агентства не указано, на какие страны может распространиться запрет. Однако Fox News со ссылкой на источники передавал, что расширение ограничений может коснуться стран именно Западной и Восточной Европы. Если администрация президента Дональда Трампа примет окончательное решение, то на борт самолета можно будет пронести только мобильный телефон.



​В марте США запретили проносить в ручной клади технику пассажирам, которые следуют из 10 аэропортов, в том числе из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Турции и других восточных стран и стран Северной Африки. Такое решение принято исходя из соображений безопасности. CNN, сообщая о планах американских властей, писал, что угроза теракта исходит от подразделения запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на Аравийском полуострове.



В конце апреля The Guardian со ссылкой на источники писал, что американские власти планируют запретить проносить ноутбуки на рейсах из Великобритании. Это не первая подобная инициатива. Кроме США, в конце марта Великобритания запретила провозить в ручной клади электронные устройства на рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Ограничения распространяются на ноутбуки, фотоаппараты и планшеты.