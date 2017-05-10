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Коми: Президент США может уволить главу ФБР по любой причине

11.05.2017 08:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-глава ФБР написал прощальное письмо своим бывшим коллегам, в котором заявил о праве президента США отстранить от должности руководителя бюро по любой причине, передает CNN.


Фото: Reuters

Он также подчеркнул, что не собирается тратить время на обсуждение решения американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.

«Я всегда считал, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе. Я не собираюсь тратить время на споры об этом решении и о том, как оно было исполнено», — написал Коми в своем письме.

Экс-глава ФБР отметил, что в неспокойные времена люди должны видеть в ФБР «оплот компетентности, честности и независимости».

 
 
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Он также подчеркнул, что не собирается тратить время на обсуждение решения американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.

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