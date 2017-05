Коми: Президент США может уволить главу ФБР по любой причине

Экс-глава ФБР написал прощальное письмо своим бывшим коллегам, в котором заявил о праве президента США отстранить от должности руководителя бюро по любой причине, передает CNN .

Он также подчеркнул, что не собирается тратить время на обсуждение решения американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.