Коми: Президент США может уволить главу ФБР по любой причине

Экс-глава ФБР написал прощальное письмо своим бывшим коллегам, в котором заявил о праве президента США отстранить от должности руководителя бюро по любой причине, передает CNN .



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Он также подчеркнул, что не собирается тратить время на обсуждение решения американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.

по любой причине или без причины вовсе. Я не собираюсь тратить время на споры об этом решении и о том, как оно было исполнено», — написал Коми в своем письме. «Я всегда считал, что президент может уволить директора ФБРили без причины вовсе. Я не собираюсь тратить время на споры об этом решении и о том, как оно было исполнено», — написал Коми в своем письме.

Read former FBI Director James Comey’s farewell letter after being fired by President Trump. https://t.co/kZ9r12ogdW pic.twitter.com/xJOMHxi0fp — CNN (@CNN) 11 мая 2017 г.

Экс-глава ФБР отметил, что в неспокойные времена люди должны видеть в ФБР «оплот компетентности, честности и независимости».