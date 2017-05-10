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Коми: Президент США может уволить главу ФБР по любой причине
11.05.2017 08:47 — Новости Мира | Tut.by
Экс-глава ФБР написал прощальное письмо своим бывшим коллегам, в котором заявил о праве президента США отстранить от должности руководителя бюро по любой причине, передает
Он также подчеркнул, что не собирается тратить время на обсуждение решения американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.
«Я всегда считал, что президент может уволить директора ФБР
Экс-глава ФБР отметил, что в неспокойные времена люди должны видеть в ФБР «оплот компетентности, честности и независимости».
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Он также подчеркнул, что не собирается тратить время на обсуждение решения американского лидера Дональда Трампа о снятии с должности.
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