На северо-западе Китая произошло землетрясение, есть жертвы

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение на северо-западе Китая унесло жизни восьми человек, около 20 получили ранения, сообщают информагентства.

Разрушены более 1,5 тыс. построек. Эвакуированы 9 тыс. человек.

Серия подземных толчков произошла сегодня ранним утром (по местному времени) на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Магнитуда самого сильного из них достигала 5,5. Позже было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,5. О новых жертвах или разрушениях не сообщается.

Работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются.-0-