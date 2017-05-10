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На северо-западе Китая произошло землетрясение, есть жертвы
11.05.2017 09:00 — Новости Мира | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение на северо-западе Китая унесло жизни восьми человек, около 20 получили ранения, сообщают информагентства.
Разрушены более 1,5 тыс. построек. Эвакуированы 9 тыс. человек.
Серия подземных толчков произошла сегодня ранним утром (по местному времени) на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Магнитуда самого сильного из них достигала 5,5. Позже было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4,5. О новых жертвах или разрушениях не сообщается.
Работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются.-0-
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Разрушены более 1,5 тыс. построек. Эвакуированы 9 тыс. человек.
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