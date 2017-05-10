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Сенат США потребовал от Флинна связанные с Россией документы

11.05.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Комитет по разведке сената США направил бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну повестку с требованием представить документы, необходимые для расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США.


Майкл. Флин. Фото: Reuters

В совместном заявлении сенатор-республиканец Томас Бар и демократ Марк Уорнер заявили, что комитет первоначально обратился к Флинну и другим советникам президента Дональда Трампа с просьбой добровольно представить документы, которые могут помочь в расследовании, однако генерал отказался.

Во вторник Уорнер рассказал журналистам, что комитет собирается предпринять дополнительные меры в отношении тех, кто не стал добровольно сотрудничать при проведении расследования.

Непредставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

Флинн стал одной из ключевых фигур в расследовании о возможном влиянии России на президентские выборы в США. Москва отрицает вмешательство во внутреннюю политику других стран.

В феврале Флинн подал в отставку, признав, что дезинформировал руководство, а именно вице-президента Майка Пенса, о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

В конце марта стало известно, что Флинн согласился под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США, в обмен на защиту от уголовного преследования.

Однако в конгрессе пока говорят, что хотят собрать больше документов и опросить свидетелей.

Во вторник вечером Трамп внезапно уволил главу ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование связей команды Трампа с Россией.

Многие американские политики раскритиковали это решение, заявив, что президент таким образом пытается помешать расследованию.

В Белом доме, однако, заявляют, что причиной увольнения стало недоверие к Коми со стороны президента, министерства юстиции, членов конгресса, а также рядовых сотрудников ФБР.

 
 
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Непредставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

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