Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране

США будут работать с «украинскими партнерами» над мирным решением конфликта на юго-востоке страны. Об этом президент Дональд Трамп заявил 10 мая в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Белого дома.

Их беседа состоялась после переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. «Президент пообщался с министром иностранных дел, подтвердив поддержку Украины со стороны США и свое желание работать с нашими украинскими партнерами с целью мирно урегулировать конфликт», — сказали в Белом доме.

Пенс в свою очередь заверил Климкина в том, что Вашингтон «решительно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность». «Он подчеркнул, что минские договоренности остаются наиболее реальным путем к миру», — добавили представители администрации.

«Признательны за сильную поддержку Украины со стороны руководства США и свободного мира», — написал позже в Twitter сам Климкин.