11 мая, Ланьчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Число членов Стратегического союза высших учебных заведений "Пояса и пути" увеличилось до 126 вузов из 25 стран Азии, Европы, Африки и Америки, сообщили в Управлении образования провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай).

Стратегический союз высших учебных заведений "Пояса и пути" был создан в ноябре 2015 года по инициативе правительства провинции Ганьсу и Ланьчжоуского университета в целях продвижения всесторонних обменов и сотрудничества между вузами стран вдоль "Пояса и пути" и региональными вузами в сфере образования, науки и культуры.

Согласно данным Управления образования провинции Ганьсу, в настоящее время в провинции обучается 1 843 иностранных студента. Ежегодно наблюдается увеличение числа заявок на учебу.

В задачи союза войдет создание платформы для совместного использования научных ресурсов, механизма обменов между научными сотрудниками и студентами, организация совместных исследований и координация инновационной деятельности, обучение специалистов международного уровня для содействия социально-экономическому развитию стран "Пояса и пути".-0-