Суд признал виновным ловившего покемонов в храме Екатеринбурга блогера

Руслан Соколовский. Фото ТАСС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд признал виновным по всем статьям обвинения блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в одном из храмов Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что согласно результатам экспертизы, суд признал Руслана Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. Мера наказания будет озвучена позже.

При этом перед заседанием блогер заявил, что объявит голодовку, если его "посадят на общий режим".

Между тем гособвинение выступило с требованием приговорить Руслана Соколовского к трем с половиной годам колонии общего режима.

В августе минувшего года Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Оно вызвало осуждение среди верующих. В сентябре 2016 года блогер был задержан, а затем помещен под домашний арест. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а также семи преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Затем в январе 2017 года блогеру было предъявлено еще одно обвинение - по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", так как в его квартире во время обыска была обнаружена ручка с видеокамерой.

Руслан Соколовский во время допроса свидетелей стороны обвинения извинился перед верующими, чьи чувства были оскорблены его видеороликом.-0-