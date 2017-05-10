Гражданин России Евгений Никулин, которого задержали в Чехии по запросу США, через адвоката Мартина Садилека передал редакции Настоящего Времени письмо, в котором описал несколько допросов, которым он подвергся с момента ареста.





Чешская полиция задержала Евгения Никулина 5 октября 2016 года. Сегодня, 11 мая, в тюрьме Панкрац в Праге состоится выездное заседание суда по вопросу экстрадиции россиянина. Его выдачи одновременно добиваются и Соединенные Штаты, и Россия.

В США Никулина обвиняют во взломах, причинивших ущерб компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012−13 годах. Ордер на арест Никулина российский суд выдал уже после его задержания в Чехии, в ноябре 2016 года. Его подозревают в краже денег со счета WebMoney.

Издание The Insider нашло в оперативной сводке ГУВД Москвы информацию по этому делу: якобы Никулин в 2009 году завладел паролем к онлайн-кошельку студентки из Минска и снял с него 111 136 рублей. Те же сведения привел представитель российского МИД в качестве основания для выдачи в РФ во время суда по мере пресечения.

В письме, переданном Настоящему Времени, Никулин рассказывает о допросах, которые состоялись 14−15 ноября 2016 года и 7 февраля 2017 года. Беседовавших с ним людей он идентифицирует как «Агента» и «Миллера». Гражданин России утверждает, что ему предлагали взять на себя вину за взлом почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Все цитаты из письма опубликованы с сохранением авторской орфографии.

«В дальнейшем мне поступило предложение от А[гента]: „Вы должны будете заявить, что вы сломали почтовый ящик Хиллари Клинтон для Д. Трампа по приказу В. Путина, вы должны согласиться с экстрадицией в США, тут мы снимем все обвинения дадим вам квартиру и деньги, американское гражданство“ — Я отказался, вскоре „допрос“ был окончен, Агент сказал, что они еще придут», — написал Никулин.

По словам Никулина, это предложение ему сделали во время разговоров 14−15 ноября. Следующий разговор состоялся 7 февраля, написал обвиняемый во взломах.

«Вы должны сказать, что это вы сломали почту Х. Клинтон, что вы подготавливали и проникли в демократическую сеть и избирательные участки по приказу Путина, вы назовете имена сообщников, согласитесь с экстрадицией, а в Америке мы решим все вопросы, будете жить в квартире и мы всем вас обеспечим», — пересказал Никулин предложение, которое якобы ему сделали.

Кроме того, Никулин подробно описывает свои ответы на вопросы о возможном знакомстве с представителями российской политической элиты. Так, он объясняет, что совместное фото с дочерью Шойгу появилось в его инстаграме, так как он «встречал ее в компаниях».

«А [пресс-секретаря президента России Дмитрия] Пескова не знаю, но в инстаграме есть фотография из кафе, там получилось как будто мы сидим за одним столом», — написал Никулин.

Никулин утверждает, что зарабатывал деньги перепродажей автомобилей, и не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему кибератакам. Он также утверждает, что не знает английского.

В ФБР корреспонденту RFE/RL отказались комментировать заявления Евгения Никулина, перенаправив запрос в Минюст США. Представитель министерства юстиции Питер Карр сказал RFE/RL, что у него нет комментариев.

Напрямую Никулина не обвиняли в причастности к взломам почты Демократического конгресса США и другим эпизодам возможного вмешательства России в американские президентские выборы.

По версии газеты The Guardian, Никулин мог быть причастен к взлому Formspring. Этим сервисом пользовался для знакомства с женщинами кандидат бывший кандидат в мэры Нью-Йорка от демократов Энтони Винер. Скандал из-за секс-переписки привел к отставке политика с поста конгрессмена. Жена Винера, Хума Абердин, работала помощницей Хиллари Клинтон.

В феврале чешские СМИ подтвердили , что сотрудники ФБР допрашивали Евгения Никулина. Допрос велся в присутствии чешских полицейских, обвиняемого спрашивали о возможных сообщниках хакера в Европе. В частности, следователи выясняли, не знаком ли он с другим россиянином Станиславом Лисовым, которого задержали в Испании по подозрению в киберпреступлениях в январе 2017 года.

Подозреваемый во взломах прославился в интернете роскошным образом жизни, которым хвалился в своем инстаграме : он показывал машину Lamborghini за $ 240 тысяч, ботинки за $ 900 и породистого кота.

Работавший на Никулина до февраля адвокат Адам Копецкий рассказывал , что его клиента содержат в тюрьме «как опасного преступника» в режиме почти полной изоляции.