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Снегопад в Литве оставил без электричества 9 тыс. человек
11.05.2017 11:20 — Новости Мира | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад, который прошел в Литве, оставил без электричества около 9 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Для устранения обрывов на линиях электропередачи сформированы дополнительные аварийные подразделения. Восстановить подачу электричества планируется в течение ближайших суток.
По данным синоптиков, в некоторых районах Литвы сегодня утром толщина снега превысила 10 см. Отмечается, что такого холодного мая в стране не было с 1980 года.-0-
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Для устранения обрывов на линиях электропередачи сформированы дополнительные аварийные подразделения. Восстановить подачу электричества планируется в течение...
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