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Снегопад в Литве оставил без электричества 9 тыс. человек

11.05.2017 11:20 — Новости Мира | БелТА  
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Снегопад в Литве оставил без электричества 9 тыс. человек

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад, который прошел в Литве, оставил без электричества около 9 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Для устранения обрывов на линиях электропередачи сформированы дополнительные аварийные подразделения. Восстановить подачу электричества планируется в течение ближайших суток.

По данным синоптиков, в некоторых районах Литвы сегодня утром толщина снега превысила 10 см. Отмечается, что такого холодного мая в стране не было с 1980 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для устранения обрывов на линиях электропередачи сформированы дополнительные аварийные подразделения. Восстановить подачу электричества планируется в течение...

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