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Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины
11.05.2017 11:33 — Новости Мира | БелТА
11 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины.
Далее, по процедуре, президент Европарламента и посол председательствующей в Евросоюзе Мальты 17 мая должны окончательно утвердить безвизовый режим для Украины.
В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко.
После опубликования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня.-0-
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В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко.
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