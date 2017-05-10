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Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

11.05.2017 11:33 — Новости Мира | БелТА  
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Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины

11 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины.

Далее, по процедуре, президент Европарламента и посол председательствующей в Евросоюзе Мальты 17 мая должны окончательно утвердить безвизовый режим для Украины.

В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко.

После опубликования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня.-0-

 
 
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В Страсбурге в церемонии подписания законодательного регламента планирует принять участие президент Украины Петр Порошенко.

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