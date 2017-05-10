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Пекин готов к проведению форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь"

11.05.2017 11:23 — Новости Мира | БелТА  
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Пекин готов к проведению форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь"
Пекин. Фото из архива

11 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Пекин готов к приему гостей и открытию форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Об этом заявил пресс-секретарь столичного правительства.

В пекинском правительстве отметили, что церемония открытия форума состоится в Китайском государственном конференц-центре. Пройдет одно общее пленарное заседание и 6 тематических встреч. К настоящему времени все площадки Китайского государственного конференц-центра готовы к проведению заседаний.

В конференц-центре будет установлен пресс-центр для китайских и иностранных корреспондентов.

Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс и один путь" пройдет в Пекине 14-15 мая. В ходе предстоящего мероприятия планируется предоставление мультиязыковой поддержки, которая будет осуществляться молодыми волонтерами в составе более 2 тыс. человек.-0-

 
 
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В пекинском правительстве отметили, что церемония открытия форума состоится в Китайском государственном конференц-центре. Пройдет одно общее пленарное заседание...

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