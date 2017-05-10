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НАТО проведет свои учения одновременно с «Запад-2017»

11.05.2017 11:43 — Новости Мира | БДГ  
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НАТО одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений "Запад-2017" организует свои маневры.

Как заявил находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны США Джеймс Мэттис, проведением этих учений альянс обозначит свое присутствие, заметность и единство в сфере безопасности, передает ТАСС.

При этом учения «Запад-2017» он назвал рутинными учениями. «Надеюсь, такими и останутся», - сказал глава Пентагона.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ заострил внимание на том обстоятельстве, что "русские делают упор на противостояние с НАТО, а белорусы эту тему вообще обходят". 

 
 
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НАТО одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений "Запад-2017" организует свои маневры.

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