НАТО проведет свои учения одновременно с «Запад-2017»

НАТО одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений "Запад-2017" организует свои маневры.

Как заявил находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны США Джеймс Мэттис, проведением этих учений альянс обозначит свое присутствие, заметность и единство в сфере безопасности, передает ТАСС .

При этом учения «Запад-2017» он назвал рутинными учениями. «Надеюсь, такими и останутся», - сказал глава Пентагона.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.