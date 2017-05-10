|
НАТО проведет свои учения одновременно с «Запад-2017»
11.05.2017 11:43 — Новости Мира | БДГ
НАТО одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений "Запад-2017" организует свои маневры.
Как заявил находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны США Джеймс Мэттис, проведением этих учений альянс обозначит свое присутствие, заметность и единство в сфере безопасности, передает
При этом учения «Запад-2017» он назвал рутинными учениями. «Надеюсь, такими и останутся», - сказал глава Пентагона.
Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НАТО одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений "Запад-2017" организует свои маневры.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии