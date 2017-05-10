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Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер приговорен к 3,5 годам условно
11.05.2017 11:43 — Новости Мира | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме Екатеринбурга, к условному сроку. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд постановил приговорить Руслана Соколовского к наказанию в 3,5 года условно. Его признали виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.
Ранее, в августе минувшего года, Руслан Соколовский разместил в сети видео, в котором он играет в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови.-0-
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Отмечается, что суд постановил приговорить Руслана Соколовского к наказанию в 3,5 года условно. Его признали виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств...
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