Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер приговорен к 3,5 годам условно

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме Екатеринбурга, к условному сроку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд постановил приговорить Руслана Соколовского к наказанию в 3,5 года условно. Его признали виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

Ранее, в августе минувшего года, Руслан Соколовский разместил в сети видео, в котором он играет в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови.-0-