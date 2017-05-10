ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер приговорен к 3,5 годам условно

11.05.2017 11:43 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер приговорен к 3,5 годам условно

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме Екатеринбурга, к условному сроку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд постановил приговорить Руслана Соколовского к наказанию в 3,5 года условно. Его признали виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

Ранее, в августе минувшего года, Руслан Соколовский разместил в сети видео, в котором он играет в Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что суд постановил приговорить Руслана Соколовского к наказанию в 3,5 года условно. Его признали виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика