Оползень в Ошской области Кыргызстана накрыл в общей сложности 45 домов

11 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Узгенском районе Ошской области Кыргызстана сошедший накануне оползень накрыл в общей сложности 45 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Оползень также накрыл фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, сельское кладбище, школу и 35 электростолбов.

"Людей, ранее проживающих там, мы уже давно переселили в безопасное место. Всего было эвакуировано 60 семей, для которых МЧС выделил специальные палатки, плюс установлена еще одна медицинская палатка. Дело в том, что этот оползень движется с 21 апреля и скорость его очень медленная, буквально по 1-2 метра в день. Поэтому уже 24 апреля было принято решение переселить местных жителей", - пояснили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, школа и детский сад были полностью разобраны на строительные материалы.

На территории схода оползня расположены 61 жилой дом и 4 соцобъекта. Движение земляной массы находится под постоянным наблюдением.

Оползень в селе Аюу Узгенского района сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека. В ходе поисковых работ были обнаружены тела 8 погибших.-0-