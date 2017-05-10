Землетрясение в Иране: 11 человек пострадали

11 мая, Ардебиль /БЕЛТА - ИРНА/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5, которое произошло сегодня в иранской провинции Ардебиль.

Согласно сообщению сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 7.54 по местному времени. Эпицентр был зарегистрирован на территории Азербайджана в 40 км от иранской границы.-0-