|
Землетрясение в Иране: 11 человек пострадали
11.05.2017 13:08 — Новости Мира | БелТА
11 мая, Ардебиль /БЕЛТА - ИРНА/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5, которое произошло сегодня в иранской провинции Ардебиль.
Согласно сообщению сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 7.54 по местному времени. Эпицентр был зарегистрирован на территории Азербайджана в 40 км от иранской границы.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно сообщению сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 7.54 по местному времени. Эпицентр был...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии