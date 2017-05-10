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Землетрясение в Иране: 11 человек пострадали

11.05.2017 13:08 — Новости Мира | БелТА  
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11 мая, Ардебиль /БЕЛТА - ИРНА/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5, которое произошло сегодня в иранской провинции Ардебиль.

Согласно сообщению сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 7.54 по местному времени. Эпицентр был зарегистрирован на территории Азербайджана в 40 км от иранской границы.-0-

 
 
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Согласно сообщению сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 7.54 по местному времени. Эпицентр был...

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