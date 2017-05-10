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НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке - Столтенберг

11.05.2017 13:07 — Новости Мира | БелТА  
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НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке - Столтенберг
Йенс Столтенберг

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс не будет участвовать в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Об этом заявил сегодня в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.

"Даже с вхождением НАТО в коалицию ее роль не изменится, альянс не будет участвовать в боевых действия в Сирии и Ираке", - сказал он.

В настоящее время НАТО предоставляет разведывательную информацию по ситуации в регионе и обучает иракские силы безопасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Даже с вхождением НАТО в коалицию ее роль не изменится, альянс не будет участвовать в боевых действия в Сирии и Ираке", - сказал Йенс Столтенберг.

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