НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке - Столтенберг

Йенс Столтенберг

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс не будет участвовать в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Об этом заявил сегодня в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.

"Даже с вхождением НАТО в коалицию ее роль не изменится, альянс не будет участвовать в боевых действия в Сирии и Ираке", - сказал он.

В настоящее время НАТО предоставляет разведывательную информацию по ситуации в регионе и обучает иракские силы безопасности.-0-