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Чешский суд перенес заседание по делу "российского хакера" Евгения Никулина
11.05.2017 13:14 — Новости Мира | Tut.by
В Праге перенесли заседание суда по делу об экстрадиции россиянина Евгения Никулина на 30 мая из-за того, что ему не были предоставлены все документы на русском языке об экстрадиции в США.
Соединенные Штаты обвиняют Никулина во взломе ряда корпораций и требуют передать американскому следствию. Экстрадиции Евгения Никулина требуют как США, так и Россия.
Первое заседание суда по делу Никулина 11 мая прервалось вскоре после начала, когда адвокат объявил о том, что подзащитному не были предоставлены все необходимые документы на русском языке. Судья постановил перенести заседание.
На заседании присутствовали родственники Никулина и российский консул.
Заседание было выездным: оно прошло в тюрьме Панкрац, где содержат Никулина. Пресс-секретарь суда Маркета Пуци рассказала, что подобные заседания проходят редко и, как правило, в случаях, когда есть основания опасаться за безопасность подозреваемого.
Чешская полиция арестовала 29-летнего россиянина
Никулин
Он утверждает, что его в Праге допрашивало ФБР и предлагало
В феврале чешские СМИ
Подозреваемый во взломах прославился в интернете роскошным образом жизни,
Работавший на него до февраля адвокат Адам Копецкий
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Соединенные Штаты обвиняют Никулина во взломе ряда корпораций и требуют передать американскому следствию. Экстрадиции Евгения Никулина требуют как США, так и...
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