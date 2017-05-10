В Праге перенесли заседание суда по делу об экстрадиции россиянина Евгения Никулина на 30 мая из-за того, что ему не были предоставлены все документы на русском языке об экстрадиции в США.



Фото задержания Евгения Никулина

Соединенные Штаты обвиняют Никулина во взломе ряда корпораций и требуют передать американскому следствию. Экстрадиции Евгения Никулина требуют как США, так и Россия.

Первое заседание суда по делу Никулина 11 мая прервалось вскоре после начала, когда адвокат объявил о том, что подзащитному не были предоставлены все необходимые документы на русском языке. Судья постановил перенести заседание.

На заседании присутствовали родственники Никулина и российский консул.

Заседание было выездным: оно прошло в тюрьме Панкрац, где содержат Никулина. Пресс-секретарь суда Маркета Пуци рассказала, что подобные заседания проходят редко и, как правило, в случаях, когда есть основания опасаться за безопасность подозреваемого.

Чешская полиция арестовала 29-летнего россиянина 5 октября 2016 года по просьбе Соединенных Штатов . Ему инкриминируют взлом и нанесение ущерба компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012−13 годах.

Никулин отрицает свою вину .

Он утверждает, что его в Праге допрашивало ФБР и предлагало сознаться во взломе серверов демократической партии США . В ФБР и Министерстве юстиции США эти заявления не комментируют.

В феврале чешские СМИ сообщали , что сотрудники ФБР допрашивали Евгения Никулина. Допрос якобы велся в присутствии чешских полицейских, а обвиняемого спрашивали о возможных сообщниках хакера в Европе.

Подозреваемый во взломах прославился в интернете роскошным образом жизни, которым хвалился в своем инстаграме : он показывал машину Lamborghini за $ 240 тысяч, ботинки за $ 900 и породистого кота. Никулин утверждает, что зарабатывал продажей автомобилей.

Работавший на него до февраля адвокат Адам Копецкий рассказывал , что его клиента содержат в тюрьме «как опасного преступника» в режиме почти полной изоляции.