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Совет ЕС одобрил продление внутреннего погранконтроля в пяти странах Шенгенской зоны

11.05.2017 13:25 — Новости Мира | БелТА  
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Совет ЕС одобрил продление внутреннего погранконтроля в пяти странах Шенгенской зоны

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС утвердил сегодня предложение Еврокомиссии, содержащее рекомендацию о продлении действия внутреннего пограничного контроля в пяти странах Шенгенской зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

"Начиная с сегодняшнего дня, когда истекает действие предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить временный контроль на границе на период до 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В начале мая Еврокомиссия рекомендовала европейским странам "поэтапно начать снимать паспортный контроль на границах внутри Шенгена", однако в связи со значительным количеством остающихся в Греции нелегальных мигрантов разрешила продлить его последний раз сроком на 6 месяцев.

Временный контроль на внутренних границах Шенгена начал вводиться осенью 2015 года. Эта мера действует в разных государствах уже от одного года и более, в то время как, по правилам Шенгенского соглашения, пограничный контроль внутри европейского безвизового пространства может вводиться в экстренных ситуациях на срок, не превышающий двух месяцев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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