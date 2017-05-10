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На юго-востоке Франции из-за ливней и града объявлен оранжевый уровень опасности

11.05.2017 14:25 — Новости Мира | БелТА  
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На юго-востоке Франции из-за ливней и града объявлен оранжевый уровень опасности
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Франции сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливневых дождей и града, сообщает ТАСС.

По данным синоптиков, сложные погодные условия в виде порывистого ветра, ливней и града ожидаются в пяти департаментах Франции - Роне, Изере, Эне, Савойе и Верхней Савойе.

Местным жителям рекомендуется не покидать свои дома без необходимости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным синоптиков, сложные погодные условия в виде порывистого ветра, ливней и града ожидаются в пяти департаментах Франции - Роне, Изере, Эне, Савойе и Верхней...

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