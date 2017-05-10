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Меркель: ситуация с безопасностью изменилась, терроризм представляет ежедневную угрозу
11.05.2017 14:27 — Новости Мира | Tut.by
Терроризм угрожает Европе на постоянной основе. Об этом заявила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Мы со стороны европейцев видим постепенно изменяющуюся обстановку, видим, как с нами по соседству каждый день проявляется террористическая угроза», — заявила глава правительства ФРГ.
Канцлер добавила, что ФРГ привержена цели противодействовать терроризму, в связи с чем обучает силы безопасности в регионе, в частности в Афганистане. «Мы подкрепляем слова действиями», — заявила глава правительства.
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Канцлер добавила, что ФРГ привержена цели противодействовать терроризму, в связи с чем обучает силы безопасности в регионе, в частности в Афганистане.
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