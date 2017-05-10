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Курс биткоина установил новый рекорд

11.05.2017 14:52 — Новости Мира | БелТА  
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Курс биткоина установил новый рекорд

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткоин (Bitcoin) установил очередной рекорд, достигнув исторического максимума. Как сообщают информагентства, криптовалюта в ходе торгов 11 мая преодолела планку в $1800 за единицу. Курс на сегодня установлен в размере $1829.

При этом капитализация биткоина приблизилась к $30 млрд.

Криптовалюта растет после того, как в апреле Япония признала ее в качестве легальной формы оплаты. С апреля биткоин прибавил около $500 за единицу.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Криптовалюта растет после того, как в апреле Япония признала ее в качестве легальной формы оплаты. С апреля биткоин прибавил около $500 за единицу.

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