Курс биткоина установил новый рекорд

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткоин (Bitcoin) установил очередной рекорд, достигнув исторического максимума. Как сообщают информагентства, криптовалюта в ходе торгов 11 мая преодолела планку в $1800 за единицу. Курс на сегодня установлен в размере $1829.

При этом капитализация биткоина приблизилась к $30 млрд.

Криптовалюта растет после того, как в апреле Япония признала ее в качестве легальной формы оплаты. С апреля биткоин прибавил около $500 за единицу.-0-