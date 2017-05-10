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Не нужны ни родине, ни США. Мигранты из Центральной Америки просят убежища в Мексике
11.05.2017 14:49 — Новости Мира | Tut.by
Баутиста Консепсьон укачивает на руках своего новорожденного сына в стихийном лагере для беженцев. Она до сих пор намерена попасть в США, но ближайшее время ей придется провести в Мексике, наблюдая за тем, как разворачивается миграционная политика президента Трампа. Подробнее — в репортаже фотокорреспондента Карлоса Джассо (Reuters).
Женщина бежала из Гватемалы после того, как бандиты пытались убить ее и захватили дом, требуя выкуп.
Ее конечная цель — воссоединится с отцом и двумя сыновьями на севере. Пока она считает лучшей идеей получить убежище в Мексике, чем пытаться проникнуть в Соединенные Штаты Трампа.
«Я не вернусь в Гватемалу, — говорит 39-летняя женщина. Она живет сейчас в лагере мексиканского муниципалитета Теносике. — Я верю, что мы сможем переехать, но сейчас я как минимум остаюсь в Мексике».
Администрация Трампа уже указала на резкое сокращение арестов иммигрантов за первые 5 месяцев 2017-го, оправдывая этим свою жесткую политику. В общинах мигрантов по всему континенту эта новость вызвала лишь содрогание.
По информации из лагеря беженцев в Мексике и от самих мигрантов из Теносике, немногие выходцы из Центральной Америки сейчас пытаются попасть в Штаты. Как и прежде они бегут из-за бедности и насилия у себя на родине. И теперь задерживаются в Мексике, которая традиционно была просто страной транзита.
Число людей, которые просят убежища в Мексике, возросло более чем на 150% с тех пор как Дональд Трамп был избран президентом. В то же время некоторые мигранты из самой Мексики предпочли бы остановиться в Канаде, а не США.
В период между ноябрем (избрание Трампа) 2016 года и мартом этого года, 5421 человек попросил убежища в Мексике. Год назад этот показатель за аналогичный период составлял 2148 человек, следует из данных мексиканского правительства.
Самуэль, который скрывает свое имя за псевдонимом, пережил похищение и убийство своего 19-летнего сына в Сальвадоре от рук бандитов. Смертью грозили и ему самому. Это подтолкнуло мужчину к планированию переезда в Штаты. Но избрание Трампа изменило все.
«Я хотел уехать в США с моей семьей, но мы увидели, что нынешнее правительство все усложняет, — говорит Самуэль. — Пока мы хотим остаться здесь в Мексике, и для этого мы уже подали заявление на получение статуса беженца».
В последние годы число заявок на убежище в Мексике неуклонно растет вместе с потоком мигрантов из Центральной Америки.
Но в 2016 году после начатой в США антимиграционной кампании цифра достигла 8781 (против чуть менее 3500 заявок в 2015 году). По прогнозам мексиканского агентства по делам беженцев COMAR, они смогут принять в этом году более 22,5 тысяч заявок.
Несмотря на это, многие выходцы из Центральной Америки продолжают пытать удачу на границе со Штатами.
На отдаленном скалистом участке у границы с Гватемалой Фелисиано дель Сид и два его попутчика пытались пробраться мимо мексиканских офицеров и сбежать от преследований бандитов по дороге на север.
60-летний житель Гватемалы рассказывает, что цены на проводников для мигрантов резко возросли после вступления Трампа в должность. Раньше эта цифра составляла около 6 тысяч долларов, а теперь уже 10.
Пока мексиканские власти ужесточили контроль за миграцией, беженцы используют все более опасные маршруты. При этом возрастает риск быть ограбленными.
«Мы пытались попасть на север (в США) несколько раз, но с каждым разом все сложнее, — говорит дель Сид, которого депортировали из Штатов в декабре. — Сейчас лучше, если мы будем путешествовать в одиночку и другими путями».
Несмотря на эти сложности мигранты не хотят возвращаться домой.
«Только смерть ждем меня там», — говорит Самуэль.
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Раньше жители Центральной Америки искали лучшей жизни в США, а Мексика была для них лишь страной транзита. С приходом к власти Трампа все изменилось.
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