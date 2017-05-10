Не нужны ни родине, ни США. Мигранты из Центральной Америки просят убежища в Мексике

Баутиста Консепсьон укачивает на руках своего новорожденного сына в стихийном лагере для беженцев. Она до сих пор намерена попасть в США, но ближайшее время ей придется провести в Мексике, наблюдая за тем, как разворачивается миграционная политика президента Трампа. Подробнее — в репортаже фотокорреспондента Карлоса Джассо (Reuters).





Женщина бежала из Гватемалы после того, как бандиты пытались убить ее и захватили дом, требуя выкуп.

Ее конечная цель — воссоединится с отцом и двумя сыновьями на севере. Пока она считает лучшей идеей получить убежище в Мексике, чем пытаться проникнуть в Соединенные Штаты Трампа.

«Я не вернусь в Гватемалу, — говорит 39-летняя женщина. Она живет сейчас в лагере мексиканского муниципалитета Теносике. — Я верю, что мы сможем переехать, но сейчас я как минимум остаюсь в Мексике».



Люди идут у границы между Мексикой и Гватемалой

Администрация Трампа уже указала на резкое сокращение арестов иммигрантов за первые 5 месяцев 2017-го, оправдывая этим свою жесткую политику. В общинах мигрантов по всему континенту эта новость вызвала лишь содрогание.

По информации из лагеря беженцев в Мексике и от самих мигрантов из Теносике, немногие выходцы из Центральной Америки сейчас пытаются попасть в Штаты. Как и прежде они бегут из-за бедности и насилия у себя на родине. И теперь задерживаются в Мексике, которая традиционно была просто страной транзита.



Мигранты после пересечения границы между Мексикой и Гватемалой

Число людей, которые просят убежища в Мексике, возросло более чем на 150% с тех пор как Дональд Трамп был избран президентом. В то же время некоторые мигранты из самой Мексики предпочли бы остановиться в Канаде, а не США.

В период между ноябрем (избрание Трампа) 2016 года и мартом этого года, 5421 человек попросил убежища в Мексике. Год назад этот показатель за аналогичный период составлял 2148 человек, следует из данных мексиканского правительства.





Самуэль, который скрывает свое имя за псевдонимом, пережил похищение и убийство своего 19-летнего сына в Сальвадоре от рук бандитов. Смертью грозили и ему самому. Это подтолкнуло мужчину к планированию переезда в Штаты. Но избрание Трампа изменило все.

«Я хотел уехать в США с моей семьей, но мы увидели, что нынешнее правительство все усложняет, — говорит Самуэль. — Пока мы хотим остаться здесь в Мексике, и для этого мы уже подали заявление на получение статуса беженца».





В последние годы число заявок на убежище в Мексике неуклонно растет вместе с потоком мигрантов из Центральной Америки.

Но в 2016 году после начатой в США антимиграционной кампании цифра достигла 8781 (против чуть менее 3500 заявок в 2015 году). По прогнозам мексиканского агентства по делам беженцев COMAR, они смогут принять в этом году более 22,5 тысяч заявок.





Несмотря на это, многие выходцы из Центральной Америки продолжают пытать удачу на границе со Штатами.

На отдаленном скалистом участке у границы с Гватемалой Фелисиано дель Сид и два его попутчика пытались пробраться мимо мексиканских офицеров и сбежать от преследований бандитов по дороге на север.

60-летний житель Гватемалы рассказывает, что цены на проводников для мигрантов резко возросли после вступления Трампа в должность. Раньше эта цифра составляла около 6 тысяч долларов, а теперь уже 10.



34-летний Велькин Ривера из Гондураса был депортирован из Америки назад на родину 4 месяца назад. Сейчас он пытается вернуться Штаты, чтобы снова быть с детьми

Пока мексиканские власти ужесточили контроль за миграцией, беженцы используют все более опасные маршруты. При этом возрастает риск быть ограбленными.





«Мы пытались попасть на север (в США) несколько раз, но с каждым разом все сложнее, — говорит дель Сид, которого депортировали из Штатов в декабре. — Сейчас лучше, если мы будем путешествовать в одиночку и другими путями».

Несмотря на эти сложности мигранты не хотят возвращаться домой.

«Только смерть ждем меня там», — говорит Самуэль.



18-летняя Эдит Торрес из Гондураса держит своего новорожденного. Женщина находится в лагере для мигрантов, известном под номером «72». «Я уехала из Гондураса для лучшего будущего — будь то в Мексике или США. На родине очень сложно»



40-летняя уроженка Сальвадора скрывает свое лицо от фотокамер. Она надеется получить статус беженца в Мексике вместе со своими детьми. «Я оставила наш дом из-за насилия. Я уже потеряла одного ребенка после перестрелки. Я лишь хочу жить в мире вместе с моими детьми в Мексике или Штатах»



Женщина из Гондураса, которая не захотела называть свое имя и надеется на статус беженца: «Я покинула родину из-за насилия и вымогательств от бандитов»



34-летняя уроженка Гватемалы: «У нас был маленький бизнес, и преступники вымогали у деньги. Мы хотим начать жизнь сначала в другой стране»



20-летняя женщина из Гондураса: «Вернуться домой очень опасно из-за банд, а у меня трое детей. Мексика лучшая возможность для нас»



Беременная 19-летняя женщина из Гондураса, которая скрывает свое имя: «У меня осталось трое детей на родине. Я была в банде, и больше не хочу этого. Однажды мне стреляли в ногу. Очень опасно продолжать жить там. Я хочу попасть в США и быть рядом с детьми»



​40-летняя уроженка Гондураса вместе с детьми надеется получить статус беженца в Мексике: «Я уехала из-за насилия, угроз и вымогательств. Я устала тяжело работать и еженедельно отдавать деньги бандитам»