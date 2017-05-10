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Объем торговли Китая со странами вдоль "Одного пояса и одного пути" в 2014-2016 годах составил 20 трлн юаней

11.05.2017 16:35 — Новости Мира | БелТА  
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11 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Общий объем торговли Китая со странами вдоль "Одного пояса и одного пути" в 2014-2016 годах составил около 20 трлн юаней (порядка $2,9 трлн). Об этом заявил на пресс-конференции пресс-канцелярии Госсовета КНР представитель Министерства коммерции КНР.

Что касается инвестиционного сотрудничества, в 2014-2016 годах инвестиции китайских предприятий в этих странах превысили $50 млрд, а объем новых иностранных подрядных проектов составил $304,9 млрд.

Китайские предприятия в 20 странах вдоль "Одного пояса и одного пути" создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества с общим объемом инвестиций более $18,5 млрд. Это принесло свыше $1,1 млрд прибыли и обеспечило 180 тыс. рабочих мест.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс и один путь". По данным, обнародованным на пресс-конференции, основные направления деятельности предстоящего форума включают церемонию открытия, круглый стол для руководителей и совещание на высшем уровне. Совещание на высшем уровне пройдет в режиме "1+6": одно пленарное заседание и 6 параллельных совещаний. Китайские и иностранные гости будут обсуждать вопросы инфраструктуры, инвестиций в производство, торгово-экономического сотрудничества, энергетических ресурсов, финансового взаимодействия, культурных обменов, окружающей среды, морского сотрудничества и т.д. На заседании ожидается присутствие свыше 850 иностранных гостей из более чем 130 стран, а также свыше 70 международных организаций.-0-

 
 
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Китайские предприятия в 20 странах вдоль "Одного пояса и одного пути" создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества с общим объемом инвестиций более $18,5 млрд.

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