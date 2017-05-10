Министр иностранных дел России Сергей Лавров привез президенту США Дональду Трампу послание от главы российского государства Владимира Путина.



Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: Facebook пресс-секретаря главы МИД России Марии Захаровой

«Безусловно», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, привозил ли Лавров послание Путина на встречу к Трампу . Беседа главы американской администрации и министра иностранных дел РФ прошла в среду.

Песков отметил, что «контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что ответного послания от президента США не было. «(Обмена посланиями) не было», — сказал он.

Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос журналистов о том, соответствуют ли действительности сообщения издания Politico о том, что Трамп принял Лаврова после высказанной в телефонном разговоре личной просьбы Путина. «Как я уже сказал, контакты осуществлялись в продолжение разговора двух президентов», — повторил Песков.

Он отметил, что в Кремле со сдержанным оптимизмом оценивают развитие отношений РФ и США после беседы Трампа и Лаврова. «Это позитивное явление (встреча Трампа с Лавровым), в то же время здесь нужно со сдержанным оптимизмом пока (относиться), потому что впереди ждет большая работа», — подчеркнул представитель Кремля.

«Пока рано делать какие-то заключения», — ответил Песков на вопрос, можно ли ожидать потепления российско-американских отношений после встречи Трампа с Лавровым. По его словам, «безусловно, весьма позитивным является сам факт того, что ведется разговор». «И президенты уже говорили три раза по телефону, в развитие этого диалога на высшем уровне господин (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон был принят в Москве (президентом РФ Владимиром Путиным), и Лавров был принят в Вашингтоне (Трампом)», — напомнил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что на встрече президента США с министром иностранных дел РФ затрагивалась тема украинского урегулирования. Москва вновь подчеркивает, что не является стороной конфликта, а выступает в качестве гаранта.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на слова Лаврова, говорившего, что тема Украины затрагивалась в беседе с Трампом. Представитель Кремля отказался более подробно говорить на эту тему, адресовав вопросы в МИД РФ.

«Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является стороной-гарантом, равно как и Франция, и Германия», — отметил Песков. Он обратил внимание на то, что «в самих договоренностях черным по белому написано, кто какие условия должен выполнять». «Здесь нет места для вольных трактовок текста минских договоренностей — это достаточно лаконичный, короткий, который вряд ли вынесет разночтения», — считает пресс-секретарь российского лидера.