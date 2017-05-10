11 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. К настоящему времени 29 глав зарубежных государств и правительств подтвердили свое участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь", который состоится 14-15 мая в Пекине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на очередной ведомственной пресс-конференции.

Как проинформировал дипломат, в мероприятии примут участие в качестве официальных приглашенных гостей около 1,5 тыс. представителей различных общественных кругов более чем из 130 государств. Для освещения предстоящего форума зарегистрировались уже свыше 4 тыс. работников СМИ из разных стран мира.

Среди главных мероприятий форума - церемония открытия, саммит за круглым столом и заседание высокого уровня.

В первой половине дня 14 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на церемонии открытия форума, после чего состоится пленарное заседание высокого уровня. Во второй половине дня пройдут шесть параллельных тематических дискуссий. 15 мая Си Цзиньпин будет председательствовать на саммите за круглым столом и ознакомит представителей СМИ с итогами форума.

По словам Гэн Шуана, на форуме ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве, а по его итогам будет опубликовано совместное коммюнике, в котором будет отражен достигнутый участниками форума консенсус по реализации инициативы "Один пояс и один путь".-0-