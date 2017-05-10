Задержан еще один человек, связанный с устроившим теракт в метро Петербурга

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России задержала еще одного человека, связанного с террористом Акбаржоном Джалиловым , который устроил 3 апреля теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что задержанный - это М.Б.Эрматов. Он является гражданином одной из республик Средней Азии. Предполагается, что он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и связан с совершившим теракт в метро Санкт-Петербурга террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым.

В настоящее время осуществляется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по проверке М.Б.Эрматова на причастность к расследуемому теракту.

Взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля. Погибли 15 человек и сам террорист.

Согласно информации СК России, в уголовном деле фигурируют 10 человек. Трем из них - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Продолжается отработка связей каждого из фигурантов.-0-