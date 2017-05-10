Бывшие лидеры самопровозглашенной ДНР рассказали о роли Суркова в назначении Захарченко

Помощник президента России Владислав Сурков определяет внутреннюю политику администраций непризнанных республик Донбасса и решает, кто какую должность в них займет. В частности, он сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко главой Донецкой народной республики (ДНР), сообщили Reuters три бывших лидера сепаратистов.



Владислав Сруков и Владимир Путин. Фото: Reuters

«Любой звонок из Москвы <…> расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно», — рассказал один из лидеров восстания в Донецке Алексей Александров. Еще два человека, занимавших высокие должности в повстанческом движении на востоке Украины, подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

По словам собеседников агентства, Александра Захарченко, который в 2014 году возглавлял одну из групп пророссийских сепаратистов, изначально готовили к должности министра обороны ДНР. Однако после встречи с Сурковым в Москве из офиса помощника президента поступило предложение назначить его на главную должность, рассказали бывшие лидеры сепаратистов.

Эту информацию РБК подтвердил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Он также заявил, что Сурков способствовал назначению главой Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого.

«Его [Суркова] роль в республиках основная, и он продолжает курировать их. Я негативно оцениваю роль Суркова: он проводит все назначения не из интересов России, а из личных, — рассказал Стрелков РБК. — Он подбирает людей по принципу удобства лично ему, а дееспособность [этих кадров] стоит на последнем месте. Сурков пользуется доверием Путина, и пока он это доверие не потеряет, все будет по-прежнему».

Как утверждают источники Reuters, Сурков контролирует ситуацию на местах с помощью специально отобранных доверенных лиц, которые регулярно докладывают ему о положении дел. В частности, этих людей он использовал для организации выборов в регионе. По словам Александрова, члены команды Суркова не называли никому в Донецке своих настоящих имен и использовали позывные. На вопрос о том, откуда он знает, что они работали на Суркова, Александров сказал: «Да они и не скрывали этого. Громогласно при первом удобном случае заявляли».

Как пояснили собеседники агентства, их желание высказаться связано с ощущением, что Кремль воспользовался восстанием и поставил во главе самопровозглашенных республик своих людей, которые не заботятся об интересах региона. Москва постепенно заставила уйти большинство организаторов восстания под угрозой смерти и лишения свободы, утверждают они.

Ранее три источника, близких к Кремлю и руководству самопровозглашенных республик, описывали РБК систему кураторства ДНР и ЛНР со стороны России. По их словам, ключевыми игроками в Луганске и Донецке с российской стороны являются ФСБ (курируют МГБ и контрразведку), Минобороны (военные помогали формировать из разрозненных батальонов армейские корпуса), а также Минэкономразвития и Минпромторг, которые курируют экономику и торговлю республик. Сурков же занимается кадровой и политической линией в республиках, утверждают источники РБК.

По словам двух источников, помощник президента регулярно ездит на Донбасс, где проводит в том числе отдельные совещания с политическим и военным руководством непризнанных республик. Иногда информация о его поездках просачивается в украинские СМИ, однако официально Кремль отрицает эти визиты.

На момент публикации материала РБК не получил ответа на запрос в администрацию президента.