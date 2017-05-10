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В Белом доме недовольны публикацией фото со встречи Лаврова и Трампа

11.05.2017 20:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение телеканала CNN о том, что Белый дом обвиняет российскую делегацию в обмане из-за публикации фотографий со встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом дипломат написала в четверг, 11 мая, на своей странице в Facebook.


Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: Facebook пресс-секретаря главы МИД России Марии Захаровой

«Формат съемки не предполагал засекречивания фотографий. Американская сторона не обращалась с просьбой не публиковать фотографии», — отметила Захарова.

Она также добавила, что если бы снимки не опубликовала Россия, то они бы вскоре «утекли в Конгресс, Сенат, а оттуда в тот же CNN». «Или же по их [CNN] спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена», — написала дипломат.

Перед этим ситуацию с фотографиями американского лидера с главой российского МИД Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком прокомментировал автор снимков, фотограф Александр Щербак.

Ранее 11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что американские власти не ожидали, что Москва разрешит государственному агентству ТАСС публиковать фотографии, сделанные в Овальном кабинете во время встречи Трампа с Лавровым. «Они обманули нас. В этом проблема с русскими — они врут», — приводит телеканал слова собеседника из администрации американского лидера.

Снимки со встречи были опубликованы не только ТАСС, но и в соцсетях российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что на переговорах присутствовали только два личных фотографа Трампа и Лаврова, при этом после встречи американская сторона, в отличие от российской, протокольные снимки не публиковала.

 
 
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Захарова опровергла сообщение телеканала CNN о том, что Белый дом обвиняет российскую делегацию в обмане из-за публикации фотографий.

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