Пяти странам ЕС разрешено в последний раз продлить погранконтроль из-за наплыва беженцев

Германии, Австрии, Дании, Швеции и Норвегии позволено продлить пограничный контроль на внутренних границах еще на полгода. Это последнее возможное продление срока погранконтроля в Шенгенской зоне.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Германия может сохранить до 11 ноября контроль на границе с Австрией, введенный из-за массового наплыва беженцев. Продлить контроль на внутренних границах еще на полгода разрешено также Австрии, Дании, Швеции и Норвегии. Соответствующее решение принято представителями стран ЕС на встрече в Брюсселе в четверг, 11 мая.

Формально контроль на внутренних границах европейских государств, входящих в Шенгенскую зону, разрешается лишь в исключительных случаях. Германия, однако, контролирует границу с Австрией еще с сентября 2015 года. Условием такого погранконтроля является признание на уровне ЕС факта «серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности».

Согласно действующим Шенгенским правилам, нынешнее продление погранконтроля на полгода — последнее возможное. Страны ЕС полагают, что следует постепенно отменять пограничный контроль и вместо него активнее привлекать полицию. Еврокомиссия, однако, пришла к выводу, что нынешнее продление срока погранконтроля еще на полгода необходимо для защиты внешних границ ЕС. Кроме того, в Греции сейчас находятся около 60 тысяч мигрантов, которые, возможно, хотят перебраться в страны Западной Европы.

Министр внутренних дел ФГР Томас де Мезьер скептически отнесся к предложению Еврокомиссии заменить погранконтроль усиленным полицейским контролем еще в текущем году. «Выборочный полицейский контроль — не замена пограничного контроля. Мы все стремимся в перспективе к пространству без контроля на внутренних границах, однако, как бы горько это ни было, мы еще не вышли на такой уровень», — заявил он в Брюсселе.

Де Мезьер подчеркнул, что вернуться к отмене контроля в Шенгенской зоне можно будет лишь тогда, когда это позволит общая ситуация. В то же время министр признал, что выборочная проверка является испытанным инструментом, которым следует усиленно пользоваться во всех странах ЕС и федеральных землях Германии.

МВД ФРГ еще на прошлой неделе заявило, что пока неясно, можно ли будет отказаться от контроля на германской границе через полгода.