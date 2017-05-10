Итальянская подлодка врезалась в торговое судно

Боевой дизель-электрический подводный корабль Scirè минувшей ночью покинул порт приписки и проследовал к месту учений в Ионическом море. В открытых водах залива Сквилачче субмарина столкнулась с торговым кораблем. Такие сведения распространили мировые информагентства со ссылкой на ВМС Италии.

После инцидента подлодка произвела экстренное всплытие и в надводном положении направилась в сторону базы. Торговое судно продолжило движение по маршруту. Сообщается, что в результате морского происшествия никто из экипажа обоих судов не пострадал. Также ничего не известно о серьезности полученных кораблями повреждений.

Известно, что субмарина Scirè поступила на вооружение военно-морских сил 10 лет назад. Ее длина составляет 55 метров.