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Итальянская подлодка врезалась в торговое судно
11.05.2017 22:23 — Новости Мира | БелТА
Боевой дизель-электрический подводный корабль Scirè минувшей ночью покинул порт приписки и проследовал к месту учений в Ионическом море. В открытых водах залива Сквилачче субмарина столкнулась с торговым кораблем. Такие сведения распространили мировые информагентства со ссылкой на ВМС Италии.
После инцидента подлодка произвела экстренное всплытие и в надводном положении направилась в сторону базы. Торговое судно продолжило движение по маршруту. Сообщается, что в результате морского происшествия никто из экипажа обоих судов не пострадал. Также ничего не известно о серьезности полученных кораблями повреждений.
Известно, что субмарина Scirè поступила на вооружение военно-морских сил 10 лет назад. Ее длина составляет 55 метров.
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После инцидента подлодка произвела экстренное всплытие и в надводном положении направилась в сторону базы. Торговое судно продолжило движение по маршруту.
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