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В Тюменской области ушел под воду аэропорт

11.05.2017 23:02 — Новости Мира | БелТА  
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В Тюменской области ушел под воду аэропорт
Фото Метеоновости

В городе Ишима (Тюменская область Российской Федерации) в результате сильного паводка оказался подтоплен местный аэропорт ДОСААФ вместе с находившимися там самолетами, сообщают информагенства.

Известно, что за последние 60 лет река Ишим не прибывала с такой аномальной скоростью, как это случилось в начале мая нынешнего года. И хотя режим чрезвычайной ситуации был объявлен своевременно, уровень воды в реке за несколько суток повысился почти на 2-3 метра.

В результате не удалось эвакуировать расположенные на ВПП самолеты и они оказались в воде. Взлететь смог только самолет-амфибия. Остальные девять воздушных судов, включая Ан-2, Як-55 и Л-29, так и остались стоять в воде.

Самолеты должны были списать в ближайшее время и перегнать на другой аэродром. По иронии судьбы, один из затопленных Ан-2 должны были использовать для борьбы с паводком.

 
 
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Известно, что за последние 60 лет река Ишим не прибывала с такой аномальной скоростью, как это случилось в начале мая нынешнего года. И хотя режим чрезвычайной...

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