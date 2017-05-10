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37 человек погибли в ЦАР в ходе недавнего вооруженного конфликта

11.05.2017 23:24 — Новости Мира | БелТА  
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37 человек погибли в ЦАР в ходе недавнего вооруженного конфликта

Отделение Красного Креста в Центральноафриканской Республике сообщает, что за последние дни в ходе столкновений в центральном регионе страны погибло по меньшей мере 37 человек и еще несколько десятков человек получили ранения.

Вспышка насилия наблюдается в Алиндао, расположенном в 100 километрах (62 милях) к востоку от Бамбари. В вооруженных столкновениях участвуют мусульманская группировка повстанцев "Селека" и христианская повстанческая группа, более известная как Антибалака.

В настоящее время выстрелы утихли. Центральноафриканская Республика находится в состоянии вооруженного конфликта с 2013 году, когда мятежники "Селеки" свергли христианского президента. Христианская милиция в ответ применила репрессивные меры в отношении мусульманского гражданского населения.

Многие отдаленные районы остаются в руках боевых групп. С конца прошлого года их активность резко возросла.

 
 
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Вспышка насилия наблюдается в Алиндао, расположенном в 100 километрах (62 милях) к востоку от Бамбари. В вооруженных столкновениях участвуют мусульманская...

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