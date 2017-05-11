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Российский Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета

12.05.2017 05:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon над акваторией Черного моря, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце.


Фото: topwar.ru

Инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве. Кунце отметила, что командир P-8A счел действия российского пилота «профессиональными и безопасными».

По словам представителя ВМС США, американские морские и воздушные суда в рабочем порядке встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах, и большинство подобных встреч носят безопасный и профессиональный характер.

NBC News обращает внимание, что ранее после каждого подобного случая американские военные обвиняли российских летчиков в непрофессионализме, даже когда дистанция между самолетами оказывалась значительно больше. Кунце пояснила, что опасность инцидента определяет командир судна или пилот самолета на основании множества критериев: скорости, высоты полета, видимости и других.

В апреле 2016 года российский Су-27 приблизился на 30 метров к американскому самолету-разведчику RC-135 в небе над Балтикой и выполнил фигуру высшего пилотажа «бочка». Пентагон усмотрел в этом маневре провокацию. 11 и 12 апреля того же года два российских фронтовых бомбардировщика Су-24 приближались к американскому эсминцу «Дональд Кук» в Балтийском море.

 
 
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Инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве. Кунце отметила, что командир P-8A счел действия российского пилота "профессиональными и...

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