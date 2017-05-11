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Российский Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета
12.05.2017 05:49 — Новости Мира | Tut.by
Российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon над акваторией Черного моря, сообщил телеканал
Инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве. Кунце отметила, что командир P-8A счел действия российского пилота «профессиональными и безопасными».
По словам представителя ВМС США, американские морские и воздушные суда в рабочем порядке встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах, и большинство подобных встреч носят безопасный и профессиональный характер.
NBC News обращает внимание, что ранее после каждого подобного случая американские военные обвиняли российских летчиков в непрофессионализме, даже когда дистанция между самолетами оказывалась значительно больше. Кунце пояснила, что опасность инцидента определяет командир судна или пилот самолета на основании множества критериев: скорости, высоты полета, видимости и других.
В апреле 2016 года российский Су-27
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Инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве. Кунце отметила, что командир P-8A счел действия российского пилота "профессиональными и...
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