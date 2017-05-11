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Вертолет рухнул в воду при попытке сесть на яхту - два человека пострадали

12.05.2017 01:10 — Новости Мира | БелТА  
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Вертолет рухнул в воду при попытке сесть на яхту - два человека пострадали
Фото Twitter

СМИ сообщают о падении британского вертолета Airbus Ecureuil в воду во время неудачной попытки приземлиться на яхту. Сообщается, что он зацепился лопастями за кусок ткани или паруса, находившийся на борту.

Инцидент произошел у берегов Норвегии. В результате аварии два пассажира получили травмы. Они были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Пассажиры яхты и пилот вертолета не пострадали.

 
 
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Инцидент произошел у берегов Норвегии. В результате аварии два пассажира получили травмы. Они были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывают необходимую...

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