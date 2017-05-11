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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 13 км

12.05.2017 00:54 — Новости Мира | БелТА  
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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 13 км

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатском полуострове, выбросил столб пепла на высоту до 13 км, передают информагентства. Это произошло рано утром 12 мая.

Инциденту присвоен красный код - наиболее опасный для авиации.

Вулкан частично закрыт облаками, однако высоту выброса удалось установить на основе сейсмограммы. Облако пепла, образовавшееся на высоте 10 км, сместилось на северо-запад на расстояние до 100 км. При этом нет информации о выпадении пепла в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от "огнедышащего исполина".

Высота Шивелуча составляет около 3 283 метров, его возраст - около 60-70 тыс. лет. Это самый северный из действующих на Камчатке вулканов, чья активность резко возросла в 2009 году.

 
 
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Инциденту присвоен красный код - наиболее опасный для авиации.

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