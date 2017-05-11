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Ученые: львы и леопарды вымирают вслед за своей добычей

12.05.2017 00:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Две большие кошки — африканский лев и борнейский дымчатый леопард — оказались под угрозой вымирания в связи с резким сокращением численности их добычи, утверждается в исследовании зоологов Университета Суссекса, опубликованном в журнале Ecography.


Фото: Reuters

По словам экспертов, ранее недостаток пищи уже привел к исчезновению семи видов крупных кошачьих, включая саблезубых тигров, к окончанию Ледникового периода.

Та же тревожная тенденция продолжается и в наши дни с сокращением естественного ареала и уничтожением привычных для крупных хищников экосистем, предупреждает один из авторов исследования, доктор Крис Сандом.

«Это лишь усиливает давление на этих животных, а они и без того страдают от других конфликтов с людьми», — замечает специалист.

При этом, по словам Сандома, даже если бы саблезубые тигры пережили холода, столкновения с людьми и изменения климата, им было бы почти нечем питаться.

«Закат больших грациозных животных продолжается. Эти обаятельные хищники сталкиваются сегодня с теми же угрозами, что были актуальны и в Ледниковый период», — добавляет зоолог.

Команда ученых из Суссекса вместе с коллегами из Оксфорда изучили причины вымирания четырех видов саблезубых кошек, американских пещерных львов и американских гепардов.

Те же большие кошки, что дожили до наших дней, также столкнулись с резким уменьшением численности их добычи.

Печальные выводы, которые группа исследователей сделала в отношении борнейского дымчатого леопарда и восточноафриканской популяции льва, также может быть актуальна для некоторых групп гепардов, тигров и леопардов, предупреждают ученые.

Лишь небольшая популяция дымчатых леопардов продолжает населять дождливые джунгли Суматры и Калимантана.

 
 
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По словам экспертов, ранее недостаток пищи уже привел к исчезновению семи видов крупных кошачьих, включая саблезубых тигров, к окончанию Ледникового периода.

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