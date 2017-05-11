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Порошенко назвал "безвиз" с ЕС окончательным "разводом с Россией"

12.05.2017 06:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Петр Порошенко считает, что, получив безвизовый режим, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу.


Петр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — сказал он в интервью телеканалу 1+1 в четверг вечером.

По словам Порошенко, отныне будут действовать три свободы — свобода движение товаров, капиталов и людей.

«Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», — сказал президент.

Он отметил, что были препятствия внутри страны и даже некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз. Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.

11 мая Совет ЕС поддержал безвиз для Украины. Теперь это решение 17 мая должны подписать президенты Европарламента и Совета ЕС. После этого он будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза и через 20 дней вступит в силу. Ожидается, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже с 11 июня.

 
 
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"Речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - отметил президент Украины.

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