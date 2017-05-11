Американские разведчики не исключают, что при помощи программного обеспечения фирмы Касперского российские спецслужбы могут осуществлять кибершпионаж и саботаж.



Евгений Касперский. Фото: Reuters

Американские разведывательные службы отслеживают деятельность «Лаборатории Касперского» и ее программное обеспечение. Об этом было заявлено в четверг, 11 мая, на слушаниях в комитете по разведке Сената США. До этого ведущие американские СМИ сообщали об обеспокоенности властей тем, что российские спецслужбы могут воспользоваться программами Касперского для компьютерного шпионажа и саботажа.

Присутствовавший на слушаниях глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс заявил, что «лично занимается проблемой Касперского». Сам российский предприниматель неоднократно заявлял, что не помогал и не будет никогда помогать правительству в кибершпионаже.

Сенатор Джо Манчин выразил обеспокоенность тем, что продукция российской компании может оказаться в компьютерах разведслужб США. «Насколько я знаю, в наших сетях нет программного обеспечения Касперского», — ответил директор разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт. Вместе с тем он указал, что сложно определить, нет ли такой продукции у компаний-подрядчиков разведслужб.

Телекомпания АВС сообщала, что спецслужбы США расследуют возможные связи «Лаборатории Касперского» с российским правительством. По данным представителей российского предпринимателя, программным обеспечением компании пользуются 400 миллионов частных лиц и 270 000 предпринимателей.