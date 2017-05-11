ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Лаборатория Касперского" попала в поле зрения спецслужб США

12.05.2017 07:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские разведчики не исключают, что при помощи программного обеспечения фирмы Касперского российские спецслужбы могут осуществлять кибершпионаж и саботаж.


Евгений Касперский. Фото: Reuters

Американские разведывательные службы отслеживают деятельность «Лаборатории Касперского» и ее программное обеспечение. Об этом было заявлено в четверг, 11 мая, на слушаниях в комитете по разведке Сената США. До этого ведущие американские СМИ сообщали об обеспокоенности властей тем, что российские спецслужбы могут воспользоваться программами Касперского для компьютерного шпионажа и саботажа.

Присутствовавший на слушаниях глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс заявил, что «лично занимается проблемой Касперского». Сам российский предприниматель неоднократно заявлял, что не помогал и не будет никогда помогать правительству в кибершпионаже.

Сенатор Джо Манчин выразил обеспокоенность тем, что продукция российской компании может оказаться в компьютерах разведслужб США. «Насколько я знаю, в наших сетях нет программного обеспечения Касперского», — ответил директор разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт. Вместе с тем он указал, что сложно определить, нет ли такой продукции у компаний-подрядчиков разведслужб.

Телекомпания АВС сообщала, что спецслужбы США расследуют возможные связи «Лаборатории Касперского» с российским правительством. По данным представителей российского предпринимателя, программным обеспечением компании пользуются 400 миллионов частных лиц и 270 000 предпринимателей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские разведчики не исключают, что при помощи программного обеспечения фирмы Касперского российские спецслужбы могут осуществлять кибершпионаж и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Порошенко назвал "безвиз" с ЕС окончательным "разводом с Россией"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика