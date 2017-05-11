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Асад: Сирия имеет право на компенсацию за разрушенную войной страну

12.05.2017 08:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Сирии Башар Асад считает, что Сирия имеет право на многомиллиардную компенсацию за разрушенную войной страну. Об этом он сказал в интервью телеканалу ОНТ.


Башар Асад. Фото: Reuters

«Что касается компенсаций, то весь сирийский народ имеет право требовать многомиллиардные компенсации, но эти требования должны иметь адресата, а для этого нужны международные юридические институты», — сказал он. Вместе с тем, по его словам, сегодня ситуация такова, что к международному праву уважения нет.

«Имеются только институты, управляемые Госдепартаментом США», — подчеркнул он. Асад отметил, что Сирия на протяжении всей своей истории строилась «сугубо сирийскими руками». «Мы и сейчас способны восстановить свою страну. Деньги постепенно появятся, например, возвращение переселенцев поспособствует возвращению капитала, — отметил президент. — Но мы не нуждаемся в деньгах тех стран и чиновников, которые поддержали терроризм и проливали сирийскую кровь в течение кризиса».

Президент Сирии подчеркнул, что сирийский народ ведет войну с терроризмом не только в Сирии, граждане страны выступают против тех, кто его поддерживает.

«Это не только война с терроризмом здесь, в Сирии, она против тех, кто его поддерживает, — сказал Асад. — Террор — всего лишь инструмент для некоторых западных стран». Он отметил, что «они хотят установить такое же мировое господство как и нацисты, порабощая народы и целые страны, а террор — и инструмент, и результат такой политики».

Воюющие в Сирии террористы из группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», по словам Асада, являются инструментом Запада. «Эти люди являются инструментом в руках США — там их директора и спонсоры», — сказал он. — Я не буду причислять сюда Европу — она не играет большой роли на политической карте мира, но Европа беспрекословно выполняет то, что требуют США».

 
 
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Воюющие в Сирии террористы (из группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра"), по словам Асада, являются инструментом Запада.

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