Соавтор расследования убийства Шеремета: Не собираемся опускать руки

Представленный 10 мая в Киеве фильм « Убийство Павла » вызвал бурную реакцию в украинском обществе. После публикации расследования, проведенного журналистами проекта «Слідство.Інфо» вместе с представителями международной сети OCCRP, правоохранители были вынуждены реагировать. Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев пообещал изучить содержание фильма, а министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что авторов расследования допросят.





Журналисты утверждают, что им удалось установить детали, которые не заметило официальное следствие, в частности, определить как минимум несколько потенциальных свидетелей или соучастников убийства. Одного из них, Игоря Устименко, авторы со ссылкой на собственные источники называют причастным к СБУ. В самой Службе безопасности Украины заявили, что Устименко уволили еще в 2014 году, а в МВД пообещали допросить и его.

О работе расследователей и результативности официального следствия DW расспросила Дмитрия Гнапа, руководителя проекта «Слідство.Інфо».

Deutsche Welle: Довольны ли вы комментариями правоохранителей, которые появились после обнародования фильма?

Дмитрий Гнап: В целом довольны, потому что есть определенные сдвиги. Председатель Нацполиции сказал, что материалы расследования будут приобщены к официальному уголовному производству, министр (внутренних дел Украины. — Прим. ред.) сказал, что нас допросят, и они готовы допросить господина Устименко, который является одним из ключевых свидетелей в этой истории. В конце концов, об убийстве нашего коллеги снова начали говорить и политики, и правоохранители. Поэтому очевидно, что работа не была напрасной.

— Как вы охарактеризуете сотрудничество с правоохранителями во время вашего расследования?

— Мы, например, неоднократно направляли запросы на интервью в Службу безопасности Украины. Нам отвечали, что этим занимается полиция. В общем, нам не мешали, и это хорошо. Однако, как мы видим, официальное расследование не проводится должным образом. Доказательства, которые лежат на поверхности, являются важными, не отрабатываются правоохранителями вообще.

Так, на восьмом месяце официального расследования меня вызвали в качестве свидетеля, потому что я пересекался по работе с Павлом. Это свидетельствует о том, что официальное следствие уже рассмотрело всех возможных причастных лиц из круга погибшего и начало дергать за любые нити, чтобы что-то найти. Это доказывает, что они не идут по следу настоящих преступников — исполнителей и организаторов этого убийства, а пытаются хвататься за воздух, искать доказательства где угодно. Хотя некоторые улики лежат у них прямо перед носом, они их не отрабатывают. К сожалению, следствие, по нашему мнению, ведется очень некачественно.

— Но, возможно, правоохранители молчат из-за нежелания навредить следствию?

— Вы же, как гражданин, можете оценить заявления правоохранителей. Прошло уже почти десять месяцев. Вам что-то известно о результатах их труда? Если бы было чем похвастаться, мы бы это услышали. В этом деле была создана межведомственная группа, и вся правоохранительная машина должна была что-то нарыть. Но две недели назад глава Нацполиции сказал, что следствие до сих пор рассматривает пять версий относительно возможных мотивов убийства. Они до сих пор не сократили их количество до двух или одной. О чем еще можно говорить?

— Почему вы решили не сообщать о своих находках правоохранителям до публикации фильма?

— Была версия, что кто-то из правоохранителей мог быть причастным к этому. Нам это говорили журналисты «Украинской правды», которые, по их мнению, замечали слежку за собой. Они считали, что наблюдение ведется правоохранительными органами. Поэтому, разумеется, мы не информировали стражей порядка обо всей нашей доказательной базе, чтобы не испортить собственное журналистское расследование.

— Еще в начале фильма вы говорите, что к убийству может быть причастна СБУ. Вы уверены, что обнародованная информация указывает на высокую вероятность такого предположения?

— Мы не оцениваем степень вероятности, мы говорим о том, что эта вероятность существует. Это может быть так, исходя из того, что нам говорили коллеги из «Украинской правды», исходя из тех данных, которые мы собрали. Мы подчеркиваем, что мы никого не обвиняем, не утверждаем наверняка, но говорим, что вероятность есть, потому что есть определенные обстоятельства и факты, которые на это указывают.

— Ожидаете ли вы, что эта публикация даст толчок для более активной работы следствия?

— Определенный толчок она, очевидно, уже дала, ведь мы видим реакцию председателя Нацполиции, реакцию министра внутренних дел. Но насколько этого толчка хватит, я не знаю. Возможно, завтра будут снова какие-то события, например финал «Евровидения». Люди посмотрят конкурс, политики поаплодируют, министр Аваков напишет о том, как Нацполиция героически поддерживала порядок во время «Евровидения», и все забудут о нашем расследовании. А возможно, Нацполиция через месяц сообщит какие-то поразительные факты и результативно отчитается о задержании и объявлении подозрения по этому делу. Мы, конечно, хотели бы, чтобы произошло второе.

— Стоит ли нам ожидать от вас новых публикаций о трагической смерти Павла Шеремета?

— У нашего проекта есть слоган: «Ведется розыск». Работа продолжается. Дат назвать не могу, ведь случай очень сложный — и с профессиональной точки зрения, и с этической точки зрения. Но руки мы точно опускать не будем.