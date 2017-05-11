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"Куда смотрит прокуратура". Глава украинского жюри заявил о коррупции на "Евровидении"

12.05.2017 10:29 — Новости Мира | Tut.by  
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На организацию и проведение «Евровидения» потрачены неоправданно большие суммы. Об этом заявил председатель украинского жюри международного песенного конкурса «Евровидение» поэт Юрий Рыбчинский в интервью украинскому изданию «Зеркало недели». Рыбчинский уверен, что виной тому «коррупционная составляющая конкурса».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он отмечает, что за бюджет, потраченный на «Евровидение», «можно было бы провести три подобных конкурса».

— Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности — коррупционная составляющая этого конкурса. Например, в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за 9 миллионов евро. И достаточно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 миллионов евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе — и самое дорогое «Евровидение», — заявил он.

Рыбчинский отметил, что для конкурса не были построены концертные залы, а «в монопольном зале „Украина“ — совершенно дикая аренда». «Да, на футбольном „Евро-2012“ тоже, не сомневаюсь, была коррупционная составляющая. Но тогда хотя бы были построены дороги, реконструированы стадионы. И это все осталось Украине», — подчеркнул Рыбчинский.

Ранее глава украинского жюри жаловался и на организацию конкурса. Он был возмущен тем фактом, что его даже не пригласили на красную дорожку в день открытия, а также на то, что члены жюри вынуждены по монитору смотреть выступление конкурсантов.

— Мы не знаем даже — на каких началах работаем? Бесплатно или за деньги? Хотя я работаю в жюри не первый раз и всегда такая работа считается оплачиваемой, — заявил Рыбчинский.

Как сообщалось ранее, на подготовку к конкурсу и его проведение Украина выделила более 22 миллионов евро. Однако окончательно оценить расходы конкурса можно будет после его завершения.

Финал конкурса, напомним, состоится 13 мая, в нем примет участие и белорусский дуэт Naviband. Белорусы накануне вошли в десятку лучших второго полуфинального отбора конкурса.

 
 
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Он отмечает, что за бюджет, потраченный на "Евровидение", "можно было бы провести три подобных конкурса".

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