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В Киеве открывается международный фестиваль света

12.05.2017 11:17 — Новости Мира | БелТА  
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12 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве сегодня в 21.00 по местному времени состоится открытие первого международного фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Фестиваль - часть официальной программы мероприятий, приуроченных к "Евровидению-2017". Он продлится три дня, в течение которых гости и жители города смогут получить незабываемые впечатления от световых шоу и инсталляций талантливых мастеров визуального искусства. На церемонии открытия зрители увидят шоу дронов, а также феерическое 3D-шоу на здании Речного вокзала", - говорится в сообщении.

Подобные световые фестивали регулярно проходят в мировых столицах, собирая многотысячные аудитории. Kyiv Lights Festival объединит видеодизайнеров, художников света и лазера, а также современных художников из Европы, Азии, Австралии.-0-

 
 
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Подобные световые фестивали регулярно проходят в мировых столицах, собирая многотысячные аудитории.

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