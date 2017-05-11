В Киеве открывается международный фестиваль света

12 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве сегодня в 21.00 по местному времени состоится открытие первого международного фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Фестиваль - часть официальной программы мероприятий, приуроченных к "Евровидению-2017". Он продлится три дня, в течение которых гости и жители города смогут получить незабываемые впечатления от световых шоу и инсталляций талантливых мастеров визуального искусства. На церемонии открытия зрители увидят шоу дронов, а также феерическое 3D-шоу на здании Речного вокзала", - говорится в сообщении.

Подобные световые фестивали регулярно проходят в мировых столицах, собирая многотысячные аудитории. Kyiv Lights Festival объединит видеодизайнеров, художников света и лазера, а также современных художников из Европы, Азии, Австралии.-0-